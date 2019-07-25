Milletvekili Yağcı'dan Başkan Şahin'e: "Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in "AK Parti Bilecik'te 15 yıl hiçbir şey yapmamış" sözünü " Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş” ifadeleriyle eleştirerek, “Sadece gülüyorum. Şimdi başkanımızın talihsiz beyanını ben de dinledim. Yürüdüğü yola baksa, içtiği suya baksa, ısındığı gaza baksa. Çocukların oynadığı parkalara baksa" dedi.

15 yıl Bilecik Belediye Başkanlığı yapmasının ardından geçtiğimiz Haziran ayında AK Parti Bilecik Milletvekili olan Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin'in "AK Parti Bilecik'te 15 yıl hiç bir şey yapmamış" sözünü eleştirdi. Belediye başkanlığı zamanında yani 15 yılda Bilecik'e birçok eser kazandırdığı anlatan Yağcı, "Hizmet vermeye çalıştığı binaya baksa, şuanda pazarlamaya çalıştığı ve etrafındakilere peşkeş çektiği eserlere baksa, Kültür ve Kongre Merkezine baksa, kapalı pazara baksa, otogara baksa, Yaşayan Şehir Müzesine baksa veya çıksa eğer çıktı mı onu da bilmiyorum atölyeye baksa biliyorsunuz atölyelerimiz daha önceden kamyonların çalındığı yol üzerindeydi. 15 yılda ne yapıldığını ortaya koyar. Bunu söylemek haddini bilmemek demektir ve bunu böyle demek Bilecik halkının sağduyusuyla basiretiyle ferasetiyle alay etmek demektir. Ben rastgele seçilen bir belediye başkanı değilim. Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet kendi isteklerinin karşılandığını görmüş ki 3 dönem bize oy vermiş. Son seçime de ben belediye başkan adayı olarak girmedim. Onun için bu milletin vermiş olduğu karara saygısızlık bir defa. Bir defa seçilir ve 5 yıl içerisinde bir şey yapmadı derse. Millet beğenmiş takdir etmiş ki bir kere daha seçmiş. Tekrar beğenmiş ve takdir etmiş ki bir kere daha seçmiş ve buna ilişkin olarak zaten bizim milletimiz bizim hakkımızdaki kararı vermiş. Daha hiçtir şeyi ispat etmemiş ve bu memlekete hiçbir çivi çakmamış belediye başkanının kendi icraatlarını ve kendi kimliğini ortaya koymadan yapacaklarını ortaya koymadan geçmişini yok sayan karalayan ağız ve dil olması tamamen basiretsizlik ve talihsizlik olarak görüyorum" dedi.

"Olumsuz şeyler olsa dahi her zaman teşekkür etmişizdir"

Yağcı, Başkan Şahin'in zaman içerisinde kendisi de yaptığı bu hataları ve eksiklikleri anlayacağını ve bunları telafi edeceğini umduğunu söyleyerek, "Geçmişte yapılanları takdir etmek ve geçmişteki yöneticilerin hakkını teslim etmek bir sonraki dönem geçmişe saygı göstermek kendine de bundan sonra ki süreçte saygısızlığın yolunu açar. Biz bu şehirde 15 yıl belediye başkanlığı yaptık. Kendimizden olan tüm belediye başkanı büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı her zaman olumlu cümlelerle yad etmişizdir. Olumsuz şeyler olsa dahi her zaman teşekkür etmişizdir. Şehre yaptıkları hizmetler sebebiyle şükranlarımızı sunmuşuz. Ben ilk belediye başkanı seçildiğimde 15 yıl önce tüm belediye başkanlarını davet ettim. Fikirlere ilişkin olarak bu şehrin gelişimi noktasında bana sunabileceğiniz bir öneri var mı diye. Çünkü belediye başkanları bir şehrin tarihsel hafızasıdır. Bizim bu şehirde yaşadığımız nice şeylerimiz var" dedi.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, mazeretle de şehir yönetilmez"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e tavsiyelerde bulunarak, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, mazeretle de şehir yönetilmez. Tarihi mazeret bildirenler değil, cesaretle yürüyüp sonuca erenler yazar. Bizim Bilecik halkına saygımız sonsuz. Bu dönem içerisinde görevi çok değerli başkana verdik. Başkan şehirde olan her şeyin sorumlusudur. Devlette devamlılık vardır. Eskiden şu yapılmıştır, bu yapılmıştır demek hak ve haddine sahip değil. Bizde devir aldık bu belediyeyi o zamanda da vahimdi işler. Ama hiçbir zaman kamuoyu karşısına da çıkarak şu şöyledir, bu böyledir demiyoruz. Gücümüzü daha fazla kullanarak o geçmiş süreçte bir yanlışlık ve eksiklik yapıldıysa onu kapatmanın çabası ve gayreti içerisinde oluyoruz. Bu belediyeler geçmişte de borçsuz sıkıntısız belediyeler değildi. Hani bir belediye olur sıfır borç olur, biz geliriz o belediyeyi borçlandırırız olumsuz yönetiriz o zaman suçlarsınız. Şimdi bir belediyeyi gelirinin 9 katı borçla devir alıp bütçesinin 9 katı borçla devir alıp yaklaşık bu kadar yatırımı yapıp 500 milyon civarındaki bu kadar yatırımı yapıp ondan sonra da gelirinin bir misli kadar olmayan bir borçla devir etmek borçlandırmak anlamına mı gelir" dedi.

"Belediyeler ucu açık bir yer değil"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2004 yılında Bilecik Belediye Başkanı seçildiğinde personel gideri belediye gelirinin yüzde 58 olduğunu söyledi. Kendilerinin belediye devrettiği zaman bu oranın yüzde 18'e düştüğünü anlatan Yağcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Göreceğiz, şuanda eleman alıyorlarsa biz personel giderini düşürdüğümüzden. 110 civarı çalışan alırsa bu belediyenin asfaltı yapmaya bile gücü kalmaz. Bizim gayretimiz ve çabamız bundandır. Çünkü belediyenin gelirleri zaten sınırlı. Belediyeler ucu açık bir yer değil. Belediyeler çok gelir getirici faaliyetler yapamazlar ve sen bu parayı iyi kullanmasını beceremezsen ve yatırım parasını insana yatırırsan personelleri insanları memnun etmeye yatırırsan topluma haksızlık yaparsın. Yarın bir gün şuan ki gördüğüm şey eğer bütçeyi düzenlemeyi başaramazlarsa yarın bir gün sıkıntı yaşarlar. Ben burada bu işi yapmış bir insan olarak durumu görüyorum. Bunu yok borca veya şuna buna kimsenin yormaya ve değerlendirmeye hakkı yok. Eğer gerçekten bu planları ve programları zaman geçiyor. Siyasette de zaman fazla geçer. Bir an önce Bilecikli hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri sunma çabası ve gayreti içerisinde olurlarsa biz bundan mutluluk duyarız."

"Şehrin genelini kapsayacak bir projesini bir çalışmasını henüz görmedim"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in göreve geldiğinden bu yana bir icraat yapmadığı anlatarak, "Belediyede onu ona vermek, bunu değiştirmek, bunu atmak, öbürkünü farklı noktaya götürmek dışında şuanda sayın başkanım şehrin genelini kapsayacak bir projesini bir çalışmasını henüz görmedim. Biz sayın başkanın karşısında değiliz. 15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir milletvekili olarak Bilecik halkı lehine olan her işte o günde sosyal medya hesabımda bildirdim. Bilecik'in faydasına olan her şeyde halkımıza da söylüyorum, belediye çalışmalarında yanlarındayız. Ama yanlışları da söyleme durumundan da hiçbir zaman kaçınmayız. Bizim Bilecik'in lehine olacak, Bilecik'i kazandıracak bir projeye hayır demeyiz. Çünkü biz şehri kaybettirmemek için uğraşıyoruz. Burada şehrin kaybettiği zamanı telafi etmek mümkün değil. Bu yarışı 15 yıl aynı yerlere getirmeye çok çabaladık. Bilecik şimdi gerçekten ön konpartmana ulaştı. Bunu geri noktalara attırmamak lazım. Bu gayret içerisinde olmak lazım. Buna ilişkin de gayret ve lokomotif görevi belediye başkanına düşer. Bozüyük Belediye Başkanımız oda CHP'li Talat bey geldi ihtiyaçları konuştu. Ama belediye başkanımız bize ilişkin olarak daha ithamlar, iftiralar dışında bir defa nezaketen telefon açarak vekilim siz bu şehirde 15 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Şu konudaki düşünceniz nedir veya şu konuda bizim desteğe ihtiyacımız var, bu konuda bizim önümüzü tıkamayın diye bir şey demedi ki" dedi.

"İstenmeyen bir şeyde biz neyin yardımını yapacağız"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak kendisinden şuana kadar hiç bir şey istenmediği söyledi İstenmeyen bir şeyde kendilerinin neyin yardımını yapacaklarını ifade eden Yağcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece duyuyoruz. Eskiden şu yapılmış, bu yapılmış ne varsa çıkarsınlar. Biz topluma da hakkın huzurunda da halkın huzurunda da her zaman hesap vermeye hazırız. Her zaman dedim, 15 yılın ben 15 saniyesine kadar hesabını veririm. O konuda hiç endişemiz yok. Kimin elinde ne varsa çıkarsın. Ama onlar şuanda 4 ayın hesabını zor verdiler. Biz çalışan adamın çalışmasını engelleyecek bir tavır içerisinde olmadık olmayız. Biz usulde nezaketten geri kalmak istemiyoruz ama geri planda bunlara ilişkin olarak arkadaşın konuşmaları arasında sıkıştırdığı cümleler itham edici, iftira edici ve rencide edici. Hakaretleri hep geçmişi suçlayışı. Geçmişte hesaplaşmaya yönelik olarak bir insanın geçmişi suçlayabilmesi için yeni bir şeyler yapması lazım. Hem şehri marka şehir yapacağım diyorsun, hem de markaları öne çıkarmak için yapılan tesisleri sanki çok ihtiyaç varmış gibi gençlik lokallerine döndürüldü. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Şehri turizm şehri yapacaksan, marka şehir yapacaksan bizim eksiğimiz varsa daha fazlasını yap. Orası yetmiyorsa daha büyüğünü yap. Mesela biz 7 ürüne patent aldık. Sen 47 yap. Bilecik'e özgü marka oluştur."

"Sen şehirde haksız bir rekabet oluşturuyorsun"

Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kentte haksız bir rekabet oluşturduğunu iddia ederek, "Sen şehirde haksız bir rekabet oluşturuyorsun. Kamuoyuna da hiçbir bildiri yapmıyorsun. Bu haksızlık değil mi? Toplumun ortak kullanacağı bir alanı bir şahsa veriyorsun ve buna ilişkin de kamuoyuna aydınlatıcı bir tane beyan ve açıklama yok. Bunun için de AK Parti'nin açıklama yapmasına gerek yok. Biz şehri kırmadan ve dökmeden karşımızdaki insanı rencide etmeden doğru şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Biz isteriz ki karşımızdaki insanların da aynı nezakette aynı zarafette olsun. Biz burada açığız ve toplumun önündeyiz. Toplumun karşısında defalarca imtihan vermiş ve hesap vermiş insanlarız. Adaletin karşısında da veririz çekineceğimiz hiçbir şey yok. 15 yıl bu görevi yapmış bir insan olarak bu noktada hiçbir sıkıntımız hiçbir derdimiz yok ama böyle geriye yönelik itham edici konuşmaların yerine artık 1 Nisan'dan itibaren şehirde olan tüm eksiklikler, fazlalıklar ve diğer şeyler başkan ve ekibine aittir. Sorumluluğu kendisine aittir" dedi.

"EDS'lerden bu ay 600 bin lira para geldi. Hiç konuşmuyorsun onu"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Semih Şahin'in belediyenin artılarını çok iyi kullandığını ama eksilere niye sahip çıkmadığını sorarak, "Bizim dönemimizde yapılan, ödeme emri gönderilen satılan veya tahakkuk edilen şeylerin parasını topluyorsun. Hiç konuşmuyorsun. EDS'lere ilişkin olarak kaldıracağım diyordun bu ay yine 600 bin lira para geldi. Hiç konuşmuyorsun onu alıyorsun koyuyorsun cebine. EDS'leri zaten kaldıramaz. Çünkü o sistem karayollarına ve trafiğe ait bir sistem. Gelir getiren şeye ilişkin olarak hiç konuşmuyorsun. Veya gelir getireceğini biliyorsun. Şurada yapılan inşaatı devam ettiriyorsun ama öbürkülerine bahane buluyorsun. Bu doğru bir yaklaşım değil ki. Şuradaki inşaat bittiğinde bizim yaklaşık 60 milyon borcumuz vardır. Bittiğinde zaten şuradan 35 milyon gelir eğer doğru yapılırsa. Ama buradaki yöresel lezzetlerdeki gibi birine satıp başka birine para kazandıracak anlayışı ile oluşursa tabi o toplamaz. Biz belediye dükkanları üzerinden para kazanıldığı dönemleri yaşadık. Belediyenin imkanlarını kullanarak kendileriyle haksız rekabet yapılacak bir grup tüketmek. Buna kamuoyuna da bilgi vermeden bu işleri yapıyorlar. Sessizliğimiz bizim efendiliğimizden. Bunun herkes kıymetini bilsin. Eğer Türkiye'de Bilecik Belediyesi'nin 1 Nisan itibariyle teslim edilen bütçesinde daha iyi olan belediye bütçesi bir elin parmağını geçmez" dedi.

"Gider ricada bulunur Ankara'dan hep kendim 30-40 kişi fazla alırdım"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Semih Şahin'in Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyeye çalışan alamadıklarını söylemlerine Türkiye'de de Bilecik'te de yeni bir toplum yararına çalışma programı projesi konulmadığı söyledi. Bilecik'te bu noktada dağıtım yaptığımız bir şey olmadığını anlatan Yağcı sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece ne oldu? Bunların daha önceden 87 işçisi varken, 45 gün varken buraya 200 işçi geldi. Biz daha önceki dönemlerde Gölpazarı, Söğüt Belediyesi gibi belediyelere vermemişizdir. Bu 200 işçinin yaklaşık 100 tanesini valiliğe bıraktık, kalan 100 tanesini de Gölpazarı ve Söğüt gibi belediyelere verdik. Onun dışında burada başka bir program olmadı. Eğer yarın bir program olursa biz belediyenin hakkını göz ardı etmeyiz. Ama önceki gibi de olmaz. Mutlaka oraya bir sayı koyarız. Ben belediye başkanlığımda da genel dağıtımın dışında Ankara'dan hep kendim 30-40 tane fazla alırdım. Gider ricada bulunur öyle alırdım. İktidar belediyesi olmanın avantajı budur. Millette bunu biliyor ki oylarını bize verdi. Şuanda da bu arkadaşın iktidar olmadığı halde bunu becereceği için bunlara verdi. Şimdi niye ağlıyorlar? Yani olmayan bir şeyi biz nasıl verelim."

"Cami yapılacak bir yeri barlar sokağı olarak düşünmek imkansız"

Yağcı, son olarak kendileri zamanında Abdülhamit Han Camii ve altı projesi olduğunu anlatarak, "Orası bir ibadethane yeri orada bir değişiklik yapılamaz. Bunun dillenmesi bile topluma saygısızlık. Cami yapılacak bir yeri barlar sokağı olarak düşünmek imkansız. Günlerce meclisi yönetmedi. Kendisine daha sonradan yazı geldikten sonra meclisi yönetti. Yalan söylüyor öyle diyeceğim artık, yok dişim falan. Yani dişinde sıkıntı olan bir insan samimi bir şekilde meclise çıkar. Arkadaşlar benim meclisi yönetmem gerekir. Ama dişimde bir rahatsızlık var izniniz olursa başkan vekilimiz yönetsin. Bende yeni başkan olduğum için burada oturayım, sorularınızı cevaplayayım der. Kendisi bunun böyle olabileceğine bunun usulünün aykırı olduğunu söylüyordu. Ama bugün devlet tarafından yaptığı toplantılar geçersiz oldu denilince çıkıp gayet de meclisi yönetiyor. Yönetmek de değil, insanları susturuyor. Biz 15 yıllık belediye meclis yönetimimizde bir tane arkadaşımıza sus, sen otur, konuşamazsın demedik. Kızmışızdır, karşılık vermişizdir sert konuşmuşuzdur ama hiç kimsenin senin hakkını elinden alıyorum, meclis kapanmıştır ve bitmiştir gibi bir söylem içerisinde olmadık. Oradaki şahıs meclis üyesi değil Bilecik halkıdır" dedi.