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Milli atletler Uluslararası Salon Match'ta yarışacak

Bilecikli Milli atletler 29-30 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Turkcell Türkiye U-18 Salon Şampiyonasında Bilecik’i temsil edecekler.

Bilecikli Milli atletler 29-30 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye U-18 Salon Şampiyonasında Bilecik'i temsil edecekler.


29-30 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek şampiyonada 60 metrede Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takıma seçilen Orçun Ünalan ve aynı turnuvada U20 Salon Şampiyonasında üç adım atlama ve 60 metre engelde bronz madalya alan Hayriye Nur Arı,7 Mart 2020 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan ve 5 ülke temsilcilerinin yarışacağı Uluslararası Salon Match'ta ilk kez Milli Takım formasıyla ile altın madalya için yarışacak.

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