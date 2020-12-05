Milli Eğitim Müdürlüğünden hayatını kaybeden minik öğrenci için başsağlığı mesajı

Bilecik'te geçtiğimiz gün yakalandığı bir hastalık nedeniyle hayatını kaybeden 6'ıncı sınıf öğrencisi Nida Ünel için Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de yaşayan 12 yaşındaki Nida Ünel, yakalandığı Talesemi Majör hastalığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Bir süredir Antalya'da özel bir hastanede tedavi altında bulunan 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Nida Ünel'in vefat haberi Karaköy'de herkesi yasa boğarken, cenazenin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Başsağlığı mesajı yayımladılar

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi internet sitesinden bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Sevgili öğrencimiz Nida Ünel'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.