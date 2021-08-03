Milli Eğitim Müdürü Akyol, Bakan Selçuk'un video konferans toplantısına katıldı

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen il müdürleri toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı. Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ziya Selçuk Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim sürecinin birinci yılının dolmasını beklemeden başladığını belirtti.