Milli Eğitim Müdürü Akyol'dan miniklere ziyaret

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerini uyum eğitiminin son gününde ziyaret etti.

Bilecik'te 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, okul ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla yüz yüze yapılacak olan uyum eğitimi bugün sona erdi. Uyum haftası boyunca öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

“Tüm hazırlıkları tamamladık”

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol minikleri heyecanlı günlerinde yalnız bırakmayarak kentin merkezindeki ana okulları ve ilkokullara ziyaretlerde bulundu. İl Müdürü Akyol, miniklerin 3 günlük uyum haftası kapsamında eğitimlerinin sonuna geldiğini anlatarak, "Onlara attıkları bu adım ile sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Okullarımızda hazırlıklarını tamamlayan özveriyle çalışan idareci, öğretmen ve yardımcı personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Bilecik Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik ve Şube Müdürü Ali Güder Müdür Akyol'a eşlik etti.