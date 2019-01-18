Milli Eğitim Müdürü Ekinci'nin Yarı Yıl Mesajı

Eskişehir'in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğrencilerin ve öğretmenlerin yarı yıl tatiline girmeleri münasebetiyle mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Müdürü Ekinci yayımladığı mesajında “Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemini, okullarında eğitim gören yaklaşık 3 bin 188 öğrenci ve 230 eğitim çalışanı ile birinci dönemini huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. İlçemiz için, eğitim öğretim faaliyetleri ile sosyal etkinlikler, yarışmalar, projeler bakımından oldukça başarılı bir dönem geçirirken öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, tüm eğitim çalışanları ve velilerimiz yoğun ve yorucu bir süreç yaşamışlardır. Öğrencilerimiz dönem boyunca başarılı olmak için çalışmış sonunda karnelerini almışlardır. Karnedeki notlar sadece çocuğun değil aynı zamanda anne-baba, öğretmenler, okul ve sosyal çevrenin de etkisini taşımaktadır. Velilerimizin, karneleri değerlendirirken öğrencilerin kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınmaları gerektiğini belirtmek istiyorum. Bakanımız Ziya Selçuk'un belirttiği gibi öğrenciler için, yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi; bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktır. Geleceğin donanımlı nesillerinin yetiştirilmesinde her türlü emeği esirgemeyen; huzurlu, sakin, başarılı bir dönemi öğrencilerimizin huzuruna sunan başta okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, yardımcı personelimize teşekkür eder, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.