Milli Mücadele şehidi Müftü Mehmet Nuri Efendi kabri başında anıldı

Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehit edilişinin 100'üncü yıl dönümünde Deresakarı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma töreni, Deresakarı Köy Camisinde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Müftüsü Ali Erhun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve üyeleri, Köy Muhtarı Yaşar Öztiryaki ile vatandaşlar, şehit Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi'nin türbesini ziyaret etti.

"Vatan için canlarını feda etmiş insanları, geçmişimizi çocuklarımıza aktarmalıyız"

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların kolay kazanılmadığını ifade ederek, ''Buraların vatan olarak kalabilmesi, sahip çıkılmasıyla mümkündür. Mehmet Nuri Efendi gibi vatan için şehit olan dedelerimiz veya yakınlarımız var. Vatan için canlarını feda etmiş insanları, geçmişimizi çocuklarımıza aktarmalıyız. Geçmişimize sahip çıkmak durumundayız, geleceğimizi de ona göre inşa etmeliyiz. Bilecik'te 1200'lü yılları da 1900'lü yılları da görmek mümkün. Bugün huzur içerisinde yaşıyoruz, ama bir dönem bu topraklarda sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla millet olarak vefalı olmak durumundayız. Geçmişimizi, büyüklerimizi unutmayacağız, gençlerimize de unutturmayacağız, vefalı olacağız. Biz kimse için tehdit değiliz, ama vatanımıza yan bakanlara da fırsat verecek değiliz. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumalıyız'' diye konuştu.

Yapılan duaların ardından Vali Şentürk, İl Müftüsü Erhun ve Köy Muhtarı Öztiryaki, Müftü Mehmet Nuri Efendi'nin sandukasına Türk Bayrağı örttü.

Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi kimdir?

1885 (H.1335) de Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Şahinler Köyünde doğan Mehmet Nuri Efendi, köy halkından Mustafa Efendinin oğludur. Mehmet Nuri Efendi Bilecik'te Akmescit Müderrisi iken 2 Mart 1912 de Bilecik Müftüsü olmuştur. İzmir'in işgal haberini alınca 21 Mayıs 1919'da İstanbul'a iki ayrı telgraf çekerek Milli Mücadeledeki ilk direniş adımını atmıştır. Milli Mücadelenin başlamasıyla birlikte Mehmet Nuri Efendi cami kürsülerinde, çarşı ve pazar meydanlarında yaptığı etkili konuşmalarıyla, vaazlarıyla halkı bilinçlendirmeye çalışmış ve düşman işgaline karşı sonuna kadar direnmeyi teşvik etmiş kendisi de bizzat bu direnişin Bilecik'teki örgütleyicisi olmuştur. Kuvâ-yi Milliyenin Bilecik'te teşkilatmasından Yunan işgaline kadar hatta Yunan işgalinden sonrada Mehmet Nuri Efendi Milli mücadele yolundaki faaliyetlerini şehit oluncaya kadar sürdürmüştür. Mehmet Nuri Efendinin faaliyetlerinden haberdar olan Yunan işgal kumandanının kurduğu pusuda 7 Nisan1921 günü Mehmet Nuri Efendi gözetleme sırasında şehit edilmiştir. Kabri bugün olayın geçtiği Deresakarı köyündedir.