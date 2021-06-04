Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Arapdede köyü kavşağında meydana gelen kazada Bozüyük'ten Güde Köyüne gitmekte olan Erkan E. idaresindeki 11 DT 893 plakalı panelvan minibüs ile Arapdede köyünden ana yola çıkmaya çalışan Hüseyin D. idaresindeki 11 DL 209 plakalı otomobil çarpışarak devrildiler. Kaza sonucunda minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet G., Kadriye G. Ayşe E., çocukları Berat ve Arda E. ile birlikte otomobil sürücüsü Hüseyin D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine sevk edildiler. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.