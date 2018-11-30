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Minibüs tıra çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent köprüsü altında meydana geldi. Eskişehir istikametine gitmekte olan Birol E. idaresindeki 26 B 15 14 plakalı minibüs, önünde seyreden Yusuf G. idaresindeki 16 ACS 180 plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan araç sürücüsü olay yerine ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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