Minibüsün altında kalan yaşlı kadın yaralandı

Bilecik'te geri geri manevra yapan bir öğrenci servisinin altında kalan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Nazım Afacan, yönetimindeki 11 S 0099 plakalı öğrenci servisi yapan minibüs, geri geri manevra yaptığı esnada aracın arkasından geçen Habibe Kara'ya (50) çarptı. Minibüsün altında kalan kadın sürüklenmeye başladı. Aracın altında kalan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı kadın Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından minibüsteki öğrenciler da araçtan indirildi.