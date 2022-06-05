Minik arkeologlar toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı

Minik arkeologlar Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı.

Bilecik'te minikler Bilecik Belediyesi Müze Akademi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen arkeolojik kazı etkinliğinde, bulduğu kalıntılarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da etkinliğe katılarak, çocukların heyecanını ve sevincini paylaştı, etkinlik sonunda çocuklara şeker dağıttı.

‘'Amacımız çocuklarımızı her alanda bilinçlendirmektir''

Bilecik Belediyesi Müze Akademi etkinliklerinde güzel projelerin çocukların beğenisine sunulduğunu hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘'Müze akademi etkinliklerinde müze bahçemizde arkeolojik kazı etkinliği yapıyoruz. Arkeolojik kazı etkinliği bizler için çok önemli. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki Bahçelievler Mahallemizdeki yerleşkede yapılan kazı ile yaklaşık 9 bin yıl öncesine gittik. Bizler de bu düşünceden yola çıkarak böyle bir etkinlik yaptık ve çocuklarımızın daha bilinçli bir şekilde büyümeleri ve nerede yaşadıklarını bilmesini sağlamayı amaçladık. Çok güzel bir ilgi oldu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Çocuklar ve aileleri de Müze Akademi etkinliklerini iple çektiklerini ve büyük bir keyifle takip ettiklerini kaydetti.