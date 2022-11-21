Minik bedenler karate şampiyonasında ter döktü

1308 Osmaneli Belediye Spor bünyesinde bulunan karateciler, Bursa'da düzenlenen İller Arası Karate Ligi'nde yine önemli başarılar elde etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor bünyesinde bulunan karateciler, 16 ilden 50 kulüp ve 650 sporcunun katıldığı Bursa İller Arası Karate Ligi 3'üncü etap maçlarından başarılı sonuçlar ile döndü. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalara Osmaneli'nden 22 sporcu katıldı. Antrenörleri eşliğinde müsabakalara çıkan sporcular heyecanları ve azimleri ile herkes tarafından takdir toplarken, sporcuların mücadeleleri nefesleri kesti.Yapılan müsabakalar sonucu 1308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı sporcuları 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya elde ederek ligden 11 madalya ile geri döndü.

Sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Evlatlarımızın gözlerinde görülen heyecan, spor aşkı çok güzel. Onların bu heyecanı bizleri memnun etmektedir. Yapılan her spor önemlidir. Spor sayesinde evlatlarımız gelişmektedir. Evlatlarımızın spor yapmalarına katkı veren velilere, hocalarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman evlatlarımızın yanındayız" dedi.