İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Ceylin'e umut olalım

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde doğuştan Tuberoskleroz hastası olan ve tedavisi için destek bekleyen 6 yaşındaki Ceylin Sönmez için yardım kampanyası başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde doğuştan Tuberoskleroz hastası olan ve tedavisi için destek bekleyen 6 yaşındaki Ceylin Sönmez için yardım kampanyası başlatıldı.


Nadir görülen bir hastalık olan Tuberoskleroz hastalığı ile dünyaya gelen minik Ceylin'in tedavi masrafları için Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlatıldı. Tedavisi için 60 bin tl gereken minik Ceylin'e umut olmak isteyen hayırsever vatandaşlar Türkiye İş Bankası Ceylin Sönmez hesap adı ve 4120-0799743 nolu hesap numarasına ya da TR 15 0006 4000 00 14 1200 7997 43 İBAN hesabına para yatırarak destek olabilirler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.