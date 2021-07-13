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Minik öğrenciler çizdikleri resimleri başkan amcalarına hediye ettiler

Bilecik’te eğitim gören bir anaokulu öğrencileri, ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Semih Şahin’e çizdikleri resimleri hediye ettiler.

Bilecik'te eğitim gören bir anaokulu öğrencileri, ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Semih Şahin'e çizdikleri resimleri hediye ettiler.


Bilecik Mor Mavi Anaokulu öğrencileri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in daveti üzerine belediyeye gitti. Burada belediye işleyişi, belediye başkanın görevleri hakkında bilgi alan öğrenciler, Belediye Başkanı Semih Şahin'e çizdikleri resimleri hediye ettiler. Belediye Başkanı Semih Şahin'e merak ettikleri soruları yönelten minikler, bol bol fotoğraf çektirerek belediye binasından mutlu şekilde ayrıldılar.


Öte yandan Başkan Şahin'e, eşi Serpil Şahin de eşlik etti.

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