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Minik öğrenciler depremi öğrendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde müftülüğe Merkez Kur’an Kursu öğrencileri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem egitimi aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde müftülüğe Merkez Kur'an Kursu öğrencileri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem egitimi aldı.


Merkez Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri öğretmenleri Kevser Kaçal, eşliğinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ile ilgili bilgi sahibi oldu. Kurs öğreticisi Kaçal, minik öğrencilere deprem halinde yapmaları gerekenleri ve doğal afete hazırlanmayı öğretti. Ayrıca İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle İzmir halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'ye açtıkları pankartlarla geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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