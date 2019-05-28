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Minik öğrenciler iyilikle yarıştı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Ana Okulu öğrencileri okulda gerçekleştirilen gıda paketleri hazırlığında görev alarak iyilikte yarıştılar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Ana Okulu öğrencileri okulda gerçekleştirilen gıda paketleri hazırlığında görev alarak iyilikte yarıştılar.


Yapılan çalışmayla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Okul Müdürü İlknur Mert “Ramazan ayının her bir günü güzel, ama bu gün bir başka güzeldi. Bir sınıfımızla başlayan ve tüm sınıflarımızın katılımı ile daha çok aileye ulaşan Ramazan paylaşımlarımızda öğrencilerimiz iyilikte yarıştı. Kolilerin hazırlamasından arabaya taşınmasına heyecanla, mutlulukla görev aldılar. Üçü büyük 17 koli hazırlandı. Çocuklarımızın yüreğinde yardımlaşmanın paylaşmanın mutluluğu, o güzel yüzlerinde görevini yapmış olmanın tebessümü vardı bugün. Vilayetler Hizmet Birliği üyesi velilerimize bu kampanyamıza vermiş olduğunuz destekler için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzleri hep gülsün” dedi.

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