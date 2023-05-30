Minik öğrenciler Radyo Sergisi'ni ziyaret etti

Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'nde sergilenen “Dünden Bugüne Sesten Kalbe” radyo sergisini ziyaret etti.

Minik öğrenciler ziyarette müzede bulunan eserlerle ilgili bilgi alarak Bozüyük'ün tarihi ve kültürel geçmişi hakkında pek çok bilgi edindi. Özellikle Müzeler Haftası nedeniyle düzenlenen ve yoğun ilgi gören “Dünden Bugüne Sesten Kalbe” Radyo Sergisi'ni gezen minik öğrenciler sergilenen radyoları, plakçalarları, kasetçalarları ve dijital müzik çalarları büyük bir dikkatle incelediler. 1950'li yıllardan başlayarak 2012 yılına kadar ki radyoların hem fiziksel hem de teknolojik değişimi ve gelişiminin sergilendiği Radyo Sergisi'ni ziyarete açıldığı günden itibaren 7 farklı okuldan çeşitli yaş grubundaki öğrenciler ve yetişkinler olmak üzere yaklaşık 600 kişi ziyaret etti.