Minik öğrenciler yeni dolaplarına çok sevindi

Bozüyük'te TOKİ İlkokulu için tasarlanan ve 240 öğrencinin kullanabileceği öğrenci dolapları Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanıp montajı yapılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın “Eğitime %100 Destek” projesi kapsamında belediyenin eğitim kurumlarına verdiği destekler tüm hızıyla devam ederken son olarak ilçemiz Yenidoğan Mahallesi'nde eğitim veren TOKİ İlkokulu'nda minik öğrenciler için hazırlanan öğrenci dolaplarının yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan ve yaklaşık 240 öğrencinin faydalanacağı dolaplar sınıflardaki yerlerini alarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Sınıf dolaplarına çok sevinen ve mutluluklarını dile getiren minik öğrenciler Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ederek “Yeni dolaplarımız ile birlikte sınıflarımız çok daha güzel ve konforlu oldu. Belediye Başkanımız Fatih abimize çok teşekkür ederiz” dediler.