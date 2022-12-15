Minik öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi öğrencileri her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve tutumlu olmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladılar.

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerinde kendileri için özel olarak hazırlanan meyve ve sebze kostümlerini giyen minik öğrencilere öğretmenleri tarafından insanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denildiği, ihtiyaçları belirlerken kendi ülkemizde üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatıldı. Yeli Malı Haftası'nın neşe içerisinde eğlenerek kutlayan, beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemini öğretmenlerinin rehberliğinde yaptıkları etkinliklerle öğrenen minikler, aralarındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiler. Minik öğrenciler ayrıca etkinliklerle hazırlanan; yer sofrası, bakır ve toprak kaplar, yayık, merdane, testi, çıkrık, kadife duvar halısı, yer minderi, gaz lambası, yerel kıyafetler ve el işlerinden oluşan “Şark Köşesi”nde sergilenen objeleri deneyimleyerek nasıl ve ne için kullanıldıklarını öğrendiler.