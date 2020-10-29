Minik öğrencilerden harika koreografi

Bilecik’te yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı.
Bilecik'te yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı.
Bilecik merkezde eğitim veren Bala Hatun Anaokulu öğretmenleri eşliğinde yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı. Okul bahçesinde 6 şerit halinde bezin birleşimde dev bir Türk Bayrağı haline gelmesinin yapan öğrencilerin videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.