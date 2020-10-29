İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencilerden harika koreografi

Bilecik’te yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı.

Bilecik'te yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı.


Bilecik merkezde eğitim veren Bala Hatun Anaokulu öğretmenleri eşliğinde yaşları 4 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencileri 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri "Bayrak" adlı koreografi büyük beğen topladı. Okul bahçesinde 6 şerit halinde bezin birleşimde dev bir Türk Bayrağı haline gelmesinin yapan öğrencilerin videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.