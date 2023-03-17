Minik öğrencileri “Çanakkale Geçilmez” dedi

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle çeşitli drama ve sanat etkinleri gerçekleştirildi.

Zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılan eşsiz bir zafer olarak tarihteki yerini alan Çanakkale Zaferi'nin önemini minik öğrencilere daha iyi anlatmak için düzenlenen etkinliklerde şehitler anılarak minik öğrencilere öğretmenleri tarafından Çanakkale Zaferi'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın nasıl zorlu şartlar altında kazanıldığı anlatıldı. Drama çalışmaları da yapılan etkinliklerde minik öğrenciler öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlik köşelerini ziyaret ederek uzun uzun incelediler, “Çanakkale Geçilmez” dediler. Ardından minik öğrenciler ecdada vefalarını göstermek için üzüm hoşafı ve ekmek yediler.