İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik palyaçolar göz kamaştırdı

Bilecik’te bir etkinlikte, öğretmenleri ile birlikte palyaço kıyafetleri giyerek şarkı eşliğinde dans eden minikler göz kamaştırdı.

Bilecik'te bir etkinlikte, öğretmenleri ile birlikte palyaço kıyafetleri giyerek şarkı eşliğinde dans eden minikler göz kamaştırdı.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Bahçelievler Anaokulu Yıldızlar Sınıfı'nın minik öğrencileri palyaço kıyafetleri giyerek, palyaço şarkısı eşliğinde dans yaptılar. Sınıf öğretmeni Hülya Yetiş'in de miniklerin giydiği kıyafetin aynısı giyerek onlara öncülük yaparken, dansta renkli görüntülü ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan video izleyenleri güldürürken, miniklerin çabası alkışlara neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.