Minik palyaçolar göz kamaştırdı

Bilecik'te bir etkinlikte, öğretmenleri ile birlikte palyaço kıyafetleri giyerek şarkı eşliğinde dans eden minikler göz kamaştırdı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Bahçelievler Anaokulu Yıldızlar Sınıfı'nın minik öğrencileri palyaço kıyafetleri giyerek, palyaço şarkısı eşliğinde dans yaptılar. Sınıf öğretmeni Hülya Yetiş'in de miniklerin giydiği kıyafetin aynısı giyerek onlara öncülük yaparken, dansta renkli görüntülü ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan video izleyenleri güldürürken, miniklerin çabası alkışlara neden oldu.