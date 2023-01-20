Minik piyanistler hünerlerini sergiledi

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi tarafından hazırlanan 'Film Müzikleri Piyano Resitali' katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Aylar süren piyano eğitimleri sonrasında sahneye çıkan piyanistler, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattılar. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘'Evlatlarımızla bir kez daha gurur duyduk''

Programın sonunda konuşan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bugün hem izleyici olarak hem de konuşmacı olarak programa katıldım. Ben de etkinlikte yer alan kızımı izledim, onunla birlikte heyecanlandım. Programımıza katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizim için çok kıymetliydi. Evlatlarımızla bir kez daha gurur duyduk. Bu tablo onların özgüvenlerine inanılmaz şekilde katkı sağlayacak. Sözlerime Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle son vermek istiyorum. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' ‘Herkes milletvekili olabilir, bakan olabilir hatta cumhurbaşkanı olabilir fakat sanatçı olamaz'. diyorum. Tekrar başta bu eğitimlerin verilmesinde gayretleri olan bütün sanat akademisi öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum'' dedi.

26 öğrenci aldıkları piyano dersini sertifika ile taçlandırdı

Piyano resitalinde; Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmeni Saltanat Sadvokassova, piyanosuyla yer alırken, kemanda Harun Atapay; dansta, Ritim Dans grubu, flütte ise Elif İbili, yer aldı.

Vali Kemal Kızılkaya ve Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, daha sonra eğitimlerde yer alan kursiyerlere sertifikalarını vererek, fotoğraf çektirdi.