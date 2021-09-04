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Minik yüzücüler katılım belgelerini aldı

Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi.


2008-2015 doğumlu kayıtlı yaklaşık 600 öğrenci ile başlayan yüzme kursunda öğrenciler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinledi hem de profesyonel eğitmenler nezaretinde yüzmeyi öğrendi. Öğrencilerin sağlıklı gelişmelerini ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Yüzmeyi öğrenen öğrencilere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi.

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