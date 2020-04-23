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Minikler 23 Nisan evde kutladı

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlarken, ellerinde "23 Nisan’da evdeyiz, aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz" dediler.

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlarken, ellerinde "23 Nisan'da evdeyiz, aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz" dediler.


Bahçelievler Anaokulu'nda 18 kişilik Bilginler Sınıfı öğrencileri Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında hem okulları kapanıp hem de sokağa çıkma yasağına maruz kalınca çareyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutladılar. Evlerinin balkonları adeta bayram alanı gibi süsleyen minikler, çektikleri fotoğrafları sınıf öğretmeni Betül Tığ'a gönderdiler. Minikler birde boş bir beyaz kağıda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Aynı heyecan, coşkuyla kutluyoruz. Sağlıklı kalın" yazarak #23nisanevde hashtagıyla sosyal mesaj verdiler.

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