Minikler, ‘Atatürk ve Bandırma Vapuru' temalı karton etkinliğinde buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından Gençlik ve Müzeler Haftaları etkinlikleri çerçevesinde ‘Atatürk ve Bandırma' temalı karton etkinliği düzenlendi.

Yaşayan Şehir Müzesi'nde Atatürk, Türk bayrağı ve Bandırma Vapuru'nu boyayan çocuklar, resimleri kartondan

yapılan fotoğraf makinesine koydu. Ardından kendi elleriyle hazırladıkları eserleri çerçeveledi. Müzeler Haftası çerçevesinde bini aşkın çocuğun Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret ettiğini belirten Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, "Bu hafta Gençlik ve Müzeler Haftası dolayısıyla 'Atatürk ve Bandırma Vapuru' temalı bir program yaptık. Daha önceki haftalarda da müze akademi çerçevesinde birçok etkinlik yaptık. Atatürk ve Bandırma Vapuru temalı çalışmalarını yaparken aynı zamanda içinde karanfil ve yaprakların da olduğu bir çerçeveyi de Atatürk'e hediye etme anlamında bir çalışma yaptılar. Hafta dolayısıyla yoğun bir ziyaretçimiz var. Üç-dört gün içinde binden fazla çocuğumuzu ağırladık. Amacımız, şehrini, tarihini, kültürünü bilen çocuklar yetiştirmek. Böylece tarihi duvar ve mekanları sprey boya ile boyayan bir gençlik yerine tarihi ve kültürünü öğrenen ve bilen bir gençlik yetiştirmiş olacağız. Müze Akademi çerçevesinde önümüzdeki gün ve haftalarda da güzel etkinlikleri çocuklar için hazırladık" dedi.

Çocuklar ve aileleri, etkinliklerden büyük keyif aldıklarını belirterek, müze görevlilerine teşekkür etti.