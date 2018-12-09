Minikler ‘Hapşuu' ile buluştu

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri'nde “Hapşuu” adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluştu.

Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği oyun Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde saat 11.00 ve 13.00'te olmak üzere iki seans halinde ve ücretsiz olarak sahnelendi. Çocukların severek izledikleri çizgi film karakterlerinin müziklerle, sahne ve dekorla bir eğlence şölenine dönüştü. Çocuk oyunu Hapşuu ve arkadaşlarının maceraları ve güneşi bulmak için arayışları sırasındaki yardımlaşmalarını konu alıyor. Hapşuu çocuk oyunu miniklere paylaşmayı öğretirken eğlendirerek çocukların keyifli anlar yaşamalarını sağladı. Oyun boyunca çocuklar, Hapşuu ve arkadaşlarının maceralarını heyecanla takip edip şarkılara eşlik etti. Ayrıca televizyon ekranlarında izledikleri çizgi film karakterlerini canlı olarak izleme imkanı bulan çocuklar, hem eğlendi hem de hoşça vakit geçirdi.