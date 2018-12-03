Minikler için “Bir gün ayakkabımın teki” adlı çocuk oyunu sahnelendi

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri'nde “Bir Gün Ayakkabımın Teki” adlı çocuk oyunu sahnelendi. Minik tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun Metristepe Kültür Merkezi'nde 2 seans halinde ücretsiz olarak izleyicisi ile buluştu. Çocuklar için eğitici ve öğretici, bir o kadarda eğlenceli olan oyun; bir çocuğun dağınık eşyalarının arasında ayakkabısının tekini bulamayan, önce ayakkabısının diğer teki, sonra da mutfaktaki her şeyin konuşmaya başlaması ile gelişen olayları konu alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan Özgür Kaymak'ın yönettiği ve Derya Yıldırım tarafından sahnelenen “Bir gün Ayakkabımın Teki” adlı tek kişilik tiyatro oyununu seyreden minik tiyatro severler eğlenceli dakikalar yaşadı.