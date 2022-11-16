Minikler özenle kendi fotoğraf çerçevelerini yaptı

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocuklar Sanatevi'nde buluşuyor. Ara tatil etkinlikleri çerçevesinde seramik tasarımcısı Aslı Nalbantoğlu ve özel eğitim eğitmeni Esin Özyetkin ile Seramik Atölyesi'nde keyifli dakikalar geçiren minikler büyük bir özenle kendi fotoğraf çerçevelerini yaptılar.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Ara Tatil Atölyeleri özel bireylere yönelik Etamin Atölyesi ile devam edecek.