Miniklerden annelerine sürpriz gösteri

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla annelerine sürpriz gösteri yaptılar.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan okulun gösteri salonunda düzenlenen etkinlikte Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler ve anneler katıldı. İlk olarak Yıldızlar Sınıfı öğrencilerinin anneleri okula çağırılırken, öğretmenleri Hülya Yetiş eşliğinde minikler Anneler Günü dolayısıyla sürpriz gösteri yaptılar. Anneler bu gösteri karşısında duygu dolu anlar yaşarken, gösteri sonunda hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.