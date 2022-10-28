Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na bayram kutlaması

Bozüyük Halime Hatun Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

Bozüyük'te Yeni Mahalle'de eğitim veren Halime Hatun Anaokulu'nun minik öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden minikler Başkan Bakkalcıoğlu'na bayrak hediye ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu da onlarla sohbet ederek minik öğrencilerin hediyesi olan bayrağı öperek teslim aldı. Minik öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, onlara çeşitli ikramlarda bulunarak bayrak hediye etti. Minik öğrencilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu “İlçemizin ve ülkemizin geleceği sizlersiniz. Cumhuriyete sahip çıkacak olan sizlersiniz, size güveniyorum.” dedi.