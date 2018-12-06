Miniklerden Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına ziyaret

İlkokulun 2.ve 3 sınıfları ile ana sınıfı öğrencilerinden oluşan 37 kişilik grup, öğretmenleri eşliğinde Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek Veteriner Hekim Arzu Çetiner'den bilgi aldı. Barınakta öğrencileri karşılayan Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru her canlının yaşama hakkının olduğunu ve bu hakların canlılar adına korunması gerektiği vurgulayarak “Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisi kazandırmalıyız” dedi.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yardımcısı Kuru, minik ziyaretçilere köpeklere vermeleri için köpek maması verdi. Daha sonra Veteriner Hekim Arzu Çetiner de minik hayvan severlere hayvan barınağı hakkında bilgi vererek öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Bozüyük Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı aynı zamanda veterinerlik hizmetlerinin verildiği barınakta minikler özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Minik hayvan severler barınakta bulunan köpeklere ödül maması vererek hem köpekleri sevindirdi hem de kendileri mutlu oldu.

Belediyenin kek ve meyve suyu ikramı ile sona eren ziyarette öğrenciler yeni bilgiler edinerek, eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirirken kendilerine bilgi veren belediye görevlilerine teşekkür ettiler.