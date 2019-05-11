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Miniklerden izleyenleri 80'ler ve 90'lara götürdüler

Bilecik’te anaokulu öğrencileri, düzenlenen programda izleyicileri 80’ler ve 90’lara götürdüler.

Bilecik'te anaokulu öğrencileri, düzenlenen programda izleyicileri 80'ler ve 90'lara götürdüler.


Bilecik merkez Atatürk İlkokulu Yıldızlar ve Minik Kalpler anasınıfı öğrencileri, Nostaljisi adlı konseptli gösteride izleyenleri 80'ler ve 90'lara götürdüler. O döneme ait kıyafetler ve o dönemin şarkıcılarını taklit eden minikler izleyenlerden tam not alırken, gösteri sonundan minikler ayakta alkışlandı. Öğretmenler Rabia Memiş ve Ayşe Avseven tarafından hazırlanan gösteride izleyiciler güzel bir nostalji yaşadı.

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