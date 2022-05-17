Miniklerin meyve defilesi

Bilecik'te anaokulu öğrencilerin çilek fidesi dikme yarışmasıyla başlayan rekabeti, meyve defilesiyle devam etti. Miniklerin defilesinde renkli görüntüler oluştu.

Bilecik'te eğitim veren özel bir anaokulu "Minik Eller Toprağa Dokunuyor" projesi çerçevesinde bir takım etkinler düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Mor Mavi Eğitim Kurumları sahibi Aliye Ayaz, kurum müdürleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın konuşmasıyla devam etti. Ardından minikler en çabuk çilek fidesi etme yarışmasını yaptı. Kıyasıya yarışan minikler renkli görüntülere sahne oldu. Ardından üzerinde Türkiye'de yetişen meyvelerin resimleri bulunduğu kartonlarla bir de defile yapan minikler, ardından canlandıkların meyveleri tanıttılar. Program, katılımcılara ikramlarla son buldu.