Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi'nde eğitim faaliyetlerini tamamlayan öğrenciler için yıl sonu programı düzenlendi. Miniklerin mezuniyet gösteri büyük beğeni topladı

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses ve Özgür Algın, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Erdoğan, öğrencileri bilimin ışığında aydınlık Türkiye'nin yarınları için yetiştirdiklerini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözlerinin bilinçle çıktığımız aydınlık yolda, her gün çalışmalarımızın üzerine bir tuğla daha ekleyerek; çağdaş, laik, aydın ve demokrat nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Çocukluğu mutsuz geçen nesillerle, mutlu bir ülke ve dünya yaratamayız. Geleceğin yetişkinlerinin, ömür boyu güzel hatırlayacakları, bitmeyen bir hesaplaşma içinde yaşamayacakları bir çocukluğu bugünden oluşturmak zorundayız. Bu anlamlı günde tüm personellerimize ve bizleri burada yalnız bırakmayan siz kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Semih Şahin ise, görev süresince en çok mutlu olduğu bir anı yaşadığını belirterek, bütün katılımcılara teşekkür etti. Çocuklara ve eğitime yapılan yatırımın en kazançlı ve önemli yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. AKP'li meclis üyeleri, bana sürekli ‘ne yaptın' diyorlar. Ben de onlara çok şey yaptığımı söylüyorum. Sadece bu kreş, onların 15 yılına bedeldir. Belediyede hizmet yapmak demek, bina yapmak demek değildir. Hatta yapmayacağım dedim. Çünkü bizler, öncelikle çoraklaşan toplumu yeşerteceğiz dedik. Önceliği çocuklara vereceğiz dedik, öyle de yapıyoruz" dedi.

"Bana göre binaların ihtişamından çok içinde yapılan faaliyetlerin değeri önemlidir"

Konuşmasında , Bilecik Belediyesi tarafından yapılan ikinci kreşle ilgili eleştiriler aldığını hatırlatan Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Bina yeteri kadar ihtişamlı değilmiş. Bizler ihtişamlı binalardan çok içinde yapılan faaliyetleri önemsiyoruz. Bizi de hiç ilgilendirmiyor, sizin ihtişamınız. Biz büyük binalar yerine, daha küçük binalar yapıp orada binlerce çocuğu en güzel şekilde yetiştirmek, hayata aydın olarak dahil etmek, istiyoruz. Bana göre bir çocuğu en güzel şekilde yetiştirmek, hizmetlerin en iyisi ve en büyüğüdür. Türkan Saylan'ı hepimiz tanıyor ve biliyoruz. Ömrünü bilim için, kız çocuklarının eğitimi için harcayan çok değerli bir kişi. Bizler burada yeni Türkan Saylan'lar yetiştirmeye devam edeceğiz. Çünkü önemli olan insana yapılan yatırımdır. Bu çerçevede benin en çok önemsediğim faaliyetim kreşlerin yapılması. Diyorlar ki 10 tane yapacaktın. Evet benim daha 8 yılım var. Yapacağım diyorum. İlk kreşimizin adını Türkan Saylan olarak belirledik. Çoğumuz Türkan Saylan'ı biliyor ve tanıyoruz. En öne çıkan özelliği ise Türkiye'deki cüzzam hastalığına emek vermiş olması ve gerici zihniyet ile mücadele etmiş olmasıdır. Hayatının çoğunu bilime ve çocuk yetiştirmeye harcamış. Yüz binlerce çocuğa dokunmuş ve özellikle kız çocuklarına ışık olmuştur. Bu gayretlerinden dolayı biz bu ismi eserimize verdik."

Çocukların gösterileri ayakta alkışlandı

Konuşmaların ardından gösterilerini sunan çocukları aileleri ve katılımcılar büyük bir beğeniyle izledi. Çocukların mezuniyet belgelerini takdim eden Başkan Şahin ve protokol üyeleri, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Aileler de çocukların birçok açıdan en iyi şekilde yetiştirildiğini belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililere teşekkür ettiler.