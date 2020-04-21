İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte her gün yaptıkları mıntıka temizliğinde neredeyse 1 kamyon çöp topluyorlar.


Ekipler, sokak ve cadde temizliği olmak üzere, yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Çalışmaları kapsamında göçmen konutlarının bulunduğu alanda çevre temizliği yapan ekipler neredeyse 1 kamyon çöp topladılar. Ayrıca orta refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam diyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.