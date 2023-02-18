Miraç Kandili'nde Bozüyük Belediyesi'nden şeker ikramı

Bozüyük'te Miraç Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan şeker ikramları vatandaşlar tarafından ilgi gördü.