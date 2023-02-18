İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Miraç Kandili'nde Bozüyük Belediyesi'nden şeker ikramı

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.


Bozüyük'te Miraç Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan şeker ikramları vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.