Misket büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti

Bilecik'te misket büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkilerken, aracıyla suda mahsur kalan sürücü suların çekilmesini bekledi.

Bilecik ve bazı ilçelerinde öğleden sonra aniden bastıran dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kent merkezinde dolu nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu, bazı iş yerleri ile evleri su bastı. Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçitte biriken yağmur suları araçların geçişine imkan vermedi. Atatürk Bulvarı'nda bulunan iş yerleri de su baskınından nasibini alırken, bazı vatandaşlar araçlarının doludan etkilenmemesi için üzerine battaniye örttü. Belediye ekipleri, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmasını sürdürüyor.