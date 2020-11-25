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Mor balonlar katledilen 335 kadın için havalandı

Bilecik’te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında mor balonlar 2020 yılında katledilen 335 kadın için havalandı.

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında mor balonlar 2020 yılında katledilen 335 kadın için havalandı.


Bilecik Belediyesi tarafından ‘'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'' kapsamında şehir merkezinde kurulan stantta, mor maske ve balonlar dağıtıldı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan program kapsamında ayrıca 2020 yılında öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı siyah branda şehir merkezine asıldı. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, Özgür Algın, birim müdürleri katıldı.


‘'KADIN HAYATTIR. HİÇBİR HAYAT YARIM BIRAKILAMAZ''


Düzenlenen program hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, ‘'Bugün 25 Kasım. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Biz de bu kapsamda şehrimizin merkezinde kurduğumuz stantta vatandaşlarımıza Belediye Başkanımız Semih Şahin'in hediyesi mor maske ve mor balonlar ile üzerinde ‘Kadına Karşı Şiddete Dur' yazılı rozetler dağıtıyoruz. Umuyoruz ki bu şiddet artık biter. Kadın insandır, kadın candır ve kadın hayattır. Hiçbir hayat yarım bırakılamaz'' ifadelerini kullandı.


Etkinlik, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla gün boyu devam edecek.

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