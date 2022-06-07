Motosiklet devrildi; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'te düzenlenen motosiklet buluşmasından dönen 26 ABC 305 plakalı motosiklet sürücü Muhammet A., Bozüyük Çevre Yolu ilçe girişinde aracınım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sağ tarafına devrildi. Kazada sürücü Muhammet A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.