İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Pazaryeri ilçe merkezi Bursa Caddesi üzerinde seyir halindeki 35 N 5512 plakalı motosiklet sürücüsü C.B., belediye önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazanın motosikletin önüne aniden çıkan bir araca çarpmamak için yaşandığı iddia edildi.


Öte yandan olay yerine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'de gelirken, sürücünün olay yeri yakınlarında bulunan kızını sakinleştirmeye çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.