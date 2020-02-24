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Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı

Bilecik’te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.

Bilecik'te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalmaya niyetlenen şüpheli çevredeki vatandaşları görünce olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ekipleri haber ihbar etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler eşkal tespiti için çalışma yaptılar. Bir kaç vatandaşın bilgisine başvuran ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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