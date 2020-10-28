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Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde POMEM istikametine seyir halindeki 11 AAP 149 plakalı motorlu bisiklet sürücüsü İsmail Y., bir aracı sollama yapmak istediği esnada cadde üzerinden Nevzat Sokağa dönüş yapmak isteyen Murat K. idaresindeki 11 AAH 331 plaka minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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