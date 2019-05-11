Motosiklet ile otomobil çarpıştıÇ 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde Ümit Ö. idaresindeki 11 AAH 114 plakalı motosiklet ile Nedim D. yönetimindeki 11 AG 230 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet park halindeki 66 DV 945 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince müdahale edildi. Yaralı hastaneye kaldırılma talebini reddederken, kaza nedeniyle kapanan yol tekrar araçlarının çekilmesiyle normale döndü.