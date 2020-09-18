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Motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir motosikletin aynı istikamette ilerleyen ticari taksiye çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir motosikletin aynı istikamette ilerleyen ticari taksiye çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametinde seyir halinde bulunan 11 AV 243 plakalı motosiklet sürücü Elmas G. (78) Gençlik Merkezi önüne geldiği esnada sağ şeritten, sol şeride geçmek istedi. Bu esnada sol şeritte seyir halindeki bulunan Sezayı C. idaresindeki 11 T 0019 plaka ticari taksi fark etmeyen motosiklet sürücüsü aracın sağ ön kısmına çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücü Elmas G. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.

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