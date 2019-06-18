Motosiklet kazası, 1 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devirmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 11 BC 137 plakalı motosikletin sürücüsü Müjdat Tazegül, direksiyonun hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Müjdat Tazegül yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.