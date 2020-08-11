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Motosiklet otomobile çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde meydana gelen trafik kazasında Ercan Y. idaresindeki 11 AAP 563 plakalı motosiklet, Musa A. idaresindeki 34 BDF 572 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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