Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 AR 812 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Tulgar, Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Süleyman Sağlam'a çarptı. Çarpmanın etsisiyle yere düşen Sağlam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.