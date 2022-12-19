Motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasında

Bilecik'te, yolun karşı şeridine geçmeye çalışan bir kadın sürücünün kullandığı motosiklet seyir halindeki kamyonete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yaralanan kadına ilk müdahaleyi kamyonet ve diğer araçların sürücüleri yaptı.

Kaza önceki gece saat 01:00'da Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesinde meydana geldi. Cansu B.'nun kullandığı 11 ABE 550 plakalı motosiklet, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu karşı şeritten gelen Muhammed Zakir Y. yönetimindeki 06 CGP 96 plaka sayılı kamyonete çarptı. Cadde üzerinde bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kamyonet sürücüsü ve yoldan geçen diğer sürücülerin yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptılar. Kadın, daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.