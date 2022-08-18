Bilecik'te uyuşturucu sevkıyatı yaptığı öğrenilen şüpheli şahıs, motosikletinde yarım kilodan fazla esrarla yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu madde sevki yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan bilgiye göre, ekipler M.A. isimli şüpheli şahsın motosikletini Söğüt ilçesinde durdurularak motosikletinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde; 656 gram kubar esrar ile 119 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.